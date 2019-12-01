Rescatan a 3 excursionistas que se perdieron en el Ajusco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 11:50:09

Ciudad de México, a 13 de julio 2026.- Personal de seguridad de la Ciudad de México rescató a tres excursionistas que se perdieron dentro del Parque Nacional del Ajusco, ubicado en la alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital (SSC), Policías sectoriales en coordinación con uniformados de la PolicíaAuxiliar (PA) y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) localizaron a una mujer y dos hombres que estaban extraviados en la zona boscosa.

“Policías sectoriales en coordinación con uniformados de la #PolicíaAuxiliar (PA) y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (#ERUM) de la #SSC establecieron un dispositivo de búsqueda y localizaron para una mujer y dos hombres que se extraviaron en el Parque Nacional #Ajusco, ubicado en la alcaldía @TlalpanAl.”, compartió la corporación en sus redes sociales.

Además, la Policía Capitalina declaró que luego de recibir un reporte de ciudadanos desaparecidos en el parque nacional, sus agentes desplegaron un operativo de búsqueda en diversos puntos del recinto, que culminó con el rescate de las personas extraviadas.