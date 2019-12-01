Reportes preliminares de Fernandito, menor asesinado en el Estado de México, señalan que habría muerto al segundo día de su secuestro

Estado de México, a 7 de agosto de 2025.- Fabiola Villa, abogada de la familia de Fernandito, menor que fue asesinado a manos de unos prestamistas, indicó que el menor habría muerto dos días después de ser secuestrado, el pasado 28 de julio, ya que su cuerpo, fue encontrado en un alto grado de descomposición.

Sí hubo un préstamo, pero fue antes de los hechos. Estas personas, al no recibir el pago por parte de Marcelina (madre de Fernandito), fueron días antes a su casa a agredirla. Liliana acudió en compañía de su madre, Ana (las perpetradoras del delito). Ambas fueron a agredir a Marcelina y, en ese momento, sacaron al niño. Como el menor escuchó que su mamá salía del domicilio, se colocó detrás de ella y lo jalaron con violencia”, comentó la abogada.

Marcelina, la madre el menor asesinado, acudió a una oficina de Ciudad Mujeres, donde ahí, su caso no fue ignorado, motivo por el cual, el pasado 4 de agosto, elementos de seguridad acudieron al domicilio, donde afirman, desde que llegaron percibieron un olor desagradable. Al ingresar al domicilio se encontraban Ana Lilia “N”, Lilia “N” y Carlos “N”, junto con el cuerpo de Fernandito en avanzado estado de descomposición.

“Fueron varias agresiones, múltiples golpes. Incluso se detectó el uso de un objeto similar a un martillo. — ¿Con la intención de que no fuera reconocido?— Sí. Fue un acto de mucha saña por parte de esas personas… Ni siquiera le daban de comer o beber. Lo tenían sin alimento, maltratado. Los vecinos se dieron cuenta de que había un menor que no pertenecía a esa familia, pero nunca hicieron nada”, comentó.

“Fue al DIF, a la Fiscalía Regional de Los Reyes La Paz. Ella andaba buscando quién la ayudara para recuperar al niño. Siempre le cerraron las puertas. La única que la escuchó fue Género de aquí (Ciudad Mujeres), y así comenzaron las indagatorias que llevaron al hallazgo del menor”, concluyó la abogada.