Reportan solo daños materiales en al menos dos viviendas, luego de una explosión por acumulación de gas en Cortazar, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Agosto de 2025 a las 20:10:50

Cortazar, Guanajuato, a 30 de agosto de 2025.- Tras una explosión por acumulación de gas en la colonia Pipila el saldo fue de solo daños materiales en al menos dos viviendas.

La explosión se registro en un domicilio de la calle Jesus Castorena alrededor de las 4:00 de la tarde de este sábado

El suceso hizo vibrar varias casas luego del fuerte estruendo que derribó la fachada de un domicilio y destrucción al interior así como afectaciones en un segundo inmueble

Socorristas de varias corporaciones acudieron al sitio donde observaron daños en la zona, ya que según versiones, los inquilinos no se encontraban al momento del estallido que provocó posible acumulación de gas

Las causas del suceso serán confirmadas por las autoridades en base a las indagatorias correspondientes