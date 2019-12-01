Reportan la fuga de un preso de reclusorio de la CDMX

Reportan la fuga de un preso de reclusorio de la CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 11:44:17
Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2025.- Al realizarse el pase de lista en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, personal de Custodia Penitenciaria de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), se percató que había la ausencia de uno de los reos.

Fue a través de un comunicado de prensa, que las autoridades capitalinas dieron a conocer el hecho, además de que indicaron que ya está activo el protocolo para buscar al recluso que se fugó.

Asimismo, informaron que acudió personal de la Dirección General de Asuntos Internos, con la finalidad realizar entrevistas a los custodios.

También dijeron que el director del reclusorio, así como los custodios fueron puestos a disposición ante el agente del Ministerio Público, para realizar las investigaciones correspondientes, además de que se están revisando las cámaras de videovigilancia, tanto del interior, como del exterior del centro penitenciario.

De acuerdo a la información, el recluso fue detenido el febrero pasado, a quien le imputaron el delito de tentativa de homicidio, después de que presuntamente lesionara con un cuchillo de cocina y un tubo a vecinos en una pelea en la alcaldía Magdalena Contreras.

 

 

 

