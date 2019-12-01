Reportan desaparición de la influencer Carmiña Castro; temen privación de la libertad

Culiacán, Sinaloa, a 30 de marzo 2026.- La influencer Carmiña Miroslava Castro Salazar, de 29 años de edad, habría sido privada de su libertad por un grupo de hombres armados, con los rostros cubiertos, muy cerca del sector habitacional de La Conquista, en la parte norponiente de Culiacán, Sinaloa.

La joven, repostera de profesión, fue vista por última vez en uno de sus negocios de repostería, ubicado por el boulevard Mario López Valdez, de donde testigos aseguran, fue sacada por la fuerza y subida a una camioneta de color gris.

Por su parte, el colectivo de búsqueda de personas “Sabuesos Guerreras”, divulgó la ficha de búsqueda con su nombre, a solicitud de sus familiares que fueron notificados sobre la privación de la libertad de la joven creadora de contenido digital.

Castro Salazar tiene un negocio de repostería, de nombre Rosa Dely y es conocida en la capital del estado por la divulgación de sus contenidos relacionados con su actividad profesional, por lo que su familia pidió a través de las redes sociales la ayuda de los ciudadanos para localizarla sana y salva.