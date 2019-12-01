Objetivo prioritario detenido en operativos de Sinergia; está en prisión junto a dos hombres por tentativa de homicidio en Querétaro

Objetivo prioritario detenido en operativos de Sinergia; está en prisión junto a dos hombres por tentativa de homicidio en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 08:48:56
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Querétaro, Querétaro, 30 de marzo del 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de tres hombres por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, entre ellas un objetivo prioritario identificado como Miguel “N”, alias “El Rata”, los otros dos imputados corresponden a Edgar “N”, alias “El Barbas”, y Emmanuel “N”, alias “Pato”,  detenidos el pasado 24 de marzo.

Mismo día en que se estaba llevando acabo el informe 2026 de esta Fiscalía de los 10 cateos simultáneos realizados en el municipio de San Juan del Río, en el marco de la estrategia Sinergia por Querétaro.

De acuerdo con los datos de prueba expuestos, los imputados participaron en una agresión en la que se registraron múltiples detonaciones de arma de fuego, acreditándose la intención de privar de la vida a las víctimas.

Tras los elementos de prueba presentados por esta Fiscalía, el Juez de Control determinó vincular a proceso a los tres imputados, imponiendo prisión preventiva justificada como medida cautelar y dos meses de investigación complementaria.

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