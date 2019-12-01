Llama PC Michoacán a salvaguardar integridad durante Semana Santa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 09:18:12

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 30 de marzo 2026.- La Dirección Estatal de Protección Civil exhortó a la población a priorizar la seguridad al momento de elegir espacios recreativos, ello ante el inicio del periodo vacacional de Semana Santa,, recomendando acudir únicamente a playas y centros balnearios autorizados.

El titular de la dependencia, advirtió qué aunque existe la costumbre de visitar ríos y canales, estos sitios representan un riesgo considerable para quienes buscan actividades de esparcimiento, por lo que insistió en evitar su uso durante estos días.

Asimismo, destacó que los espacios habilitados cuentan con condiciones más seguras y, en muchos casos, con supervisión de personal capacitado, lo que permite una mejor respuesta ante cualquier eventualidad.

El Director, informó además que, de manera coordinada, autoridades municipales han reforzado las acciones preventivas, incluyendo la instalación de señalética en zonas de riesgo y la emisión de recomendaciones dirigidas a la ciudadanía.

Así mismo destacó que se refuerzan operativo en carreteras y destinos turísticos por Semana Santa.