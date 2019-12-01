Dos presuntos delincuentes abatidos durante operativo en límites de Morelia y Madero, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 17:07:58

Morelia, Mich., a 16 de octubre de 2025.- Un enfrentamiento armado entre fuerzas de seguridad y presuntos criminales dejó como saldo dos agresores abatidos, durante un operativo realizado esta tarde de jueves en los límites de los municipios de Morelia y Madero.

La acción fue parte de las tareas de investigación derivadas de la Estrategia Nacional Antiextorsión, en la que participaron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN), la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) y la Policía de Morelia.

De acuerdo con información preliminar, los agentes fueron agredidos con disparos de arma de fuego mientras realizaban labores tácticas en la zona. En la respuesta inmediata, los uniformados repelieron el ataque, lo que derivó en el fallecimiento de dos de los presuntos agresores.

En el lugar se aseguraron armas de uso exclusivo del Ejército y un vehículo relacionado con los hechos, mismos que quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

Las instituciones participantes reiteraron que estas acciones forman parte del esfuerzo coordinado para combatir la impunidad y desarticular redes criminales vinculadas con delitos de alto impacto en Michoacán.