Remiten al corralón alrededor de 70 motocicletas en CDMX durante rodada

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2025.- De acuerdo a información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de la Ciudad de México, fueron llevadas al corralón alrededor de 70 motocicletas y un vehículo tipo RZR, debido a que sus conductores cometieron infracciones como no portar casco o no contar con la documentación en regla.

Los hechos ocurrieron durante una rodada que fue convocada por la excaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, en el marco de los festejos patrios, la cual partió del Monumento a la Revolución y tuvo acompañamiento de la policía capitalina.

“Personal de la SSC dio acompañamiento a una rodada que se reunió en el Monumento a la Revolución, en la colonia Tabacalera de la alcaldía Cuauhtémoc, donde se congregaron alrededor de 150 motociclistas a bordo de 120 unidades".

“Debido a que varios de los tripulantes no portaban casco y otros no contaban con la documentación correspondiente, los uniformados trasladaron más de 70 motocicletas a un depósito vehicular, así como un vehículo tipo RZR”, dio a conocer la dependencia.