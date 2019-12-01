Refuerzan la SSP Michoacán y fuerzas federales la seguridad en límites de Michoacán y Colima

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 18:43:27

Coahuayana, Michoacán, a 8 de diciembre de 2025.- Luego de los hechos registrados en esta municipalidad, la Guardia Civil, Defensa y GN mantienen punto de inspección en el crucero Boca de Apiza, ello con el objetivo de reforzar la presencia institucional y disuadir actividades ilícitas en los límites con el estado de Colima.

Sobre el particular se informó que personal de la Guardia Civil trabaja de manera conjunta con elementos del 65 Batallón de Infantería y del 25 Batallón de la Guardia Nacional en la instalación y operación de un Punto de Inspección y Control destinado a supervisar el tránsito vehicular y fortalecer la seguridad en esta región prioritaria.

Asimismo, con apoyo de maquinaria pesada se realizan trabajos de ampliación de carriles para mejorar el flujo vehicular y garantizar revisiones más seguras y eficientes dentro del operativo.

La SSP refrenda su compromiso de mantener presencia permanente y trabajo coordinado con las fuerzas federales para salvaguardar la seguridad de las y los michoacanos en esta zona fronteriza.