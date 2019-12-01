Tres microsismos sacuden la Ciudad de México la noche del sábado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Marzo de 2026 a las 07:53:00

Ciudad de México, 22 de marzo del 2026.- Tres microsismos se registraron la noche del sábado 21 de marzo en la Ciudad de México, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El primero ocurrió a las 18:50 horas con magnitud de 1.6 y una profundidad de tres kilómetros, con epicentro en la alcaldía Iztapalapa.

Un minuto después se reportó un segundo movimiento telúrico de magnitud 2.3, también con epicentro en Iztapalapa y la misma profundidad.

Más tarde, a las 20:50 horas, se registró un tercer microsismo de magnitud 2.2 y un kilómetro de profundidad, esta vez con epicentro en Benito Juárez.

El C5 de la Ciudad de México recordó que la alerta sísmica no se activa cuando el epicentro se localiza dentro de la capital del país.

Hasta el momento, autoridades no han reportado daños derivados de estos microsismos.