Recupera Policía Morelia camioneta robada en Jesús del Monte

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 19:11:14

Morelia, Michoacán, a 20 de enero de 2026.- La rápida y oportuna intervención de la Policía Morelia, redundó en la recuperación de una camioneta que había sido robada con lujo de violencia en la zona de Jesús del Monte en la capital del estado.

Al respecto se informó que una mujer se encontraba en una Farmacia Similares en la calle José María Morelos de la tenencia de Jesús del Monte.

En un momento determinado la mujer fue despojada, con lujo de violencia de su camioneta, el delincuente se dio a la fuga a bordo de la misma.

Fue gracias al monitoreo del C4, que los agentes de la Policía Morelia lograron ubicar la camioneta con rumbo a Mil Cumbres por lo que se implementó un operativo.

Finalmente los uniformados lograron ubicar la camioneta abandonada en el Puerto de Buenavista.