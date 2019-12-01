Empleado de la Fiscalía Michoacán es vinculado a proceso por abusar de su propia hija, durante más de una década 

Morelia, Mich., a 20 de enero de 2026.– Un trabajador de la Fiscalía General del Estado (FGE) fue vinculado a proceso penal por el delito de violación agravada, presuntamente cometido en contra de su propia hija, a quien habría agredido sexualmente durante varios años.

Se trata de Oveded “N”, quien se desempeñaba como carpintero dentro de la FGE y que hoy enfrenta prisión preventiva oficiosa, luego de que un Juez de Control determinara que existen elementos suficientes para procesarlo por un delito considerado de extrema gravedad.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y de Género, y de Niñas, Niños y Adolescentes, los abusos habrían comenzado desde el año 2012, cuando la víctima aún era menor de edad, prolongándose de manera sistemática bajo un entorno de violencia, silencio y vulnerabilidad.

La denuncia permitió que el Ministerio Público recabara datos de prueba contundentes, los cuales derivaron en la emisión y cumplimiento de una orden de aprehensión, ejecutada por elementos de la Policía de Investigación. Posteriormente, el imputado fue presentado ante el juez, quien resolvió vincularlo a proceso, imponerle prisión preventiva oficiosa y fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

El caso ha generado indignación social, no solo por la brutalidad de los hechos, sino porque el presunto agresor formaba parte de la estructura laboral de la propia Fiscalía, institución que públicamente reiteró su política de cero toleranciafrente a conductas que vulneren la integridad de niñas, niños y adolescentes.

“La Fiscalía General del Estado no permitirá la impunidad bajo ninguna circunstancia”, aseguró la dependencia en un comunicado, al tiempo que reafirmó su compromiso de actuar sin distinciones, incluso cuando los señalados formen parte de la institución.