Quitan la vida a "viene viene" en la colonia San Juanico de Celaya, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 14:45:17

Celaya, Guanajuato, a 2 de octubre de 2025.- Un hombre que se dedicaba acomodar los vehículos así como a limpiarlos en la colonia San Juanico, fue blanco de un ataque armado perdiendo la vida casi de manera instantánea.

El suceso ocurrió poco después de.la 1:00 de la tarde de este jueves sobre la avenida El Sauz.

Comerciantes y trabajadores de la zona escucharon los disparos que provocó que se ocultaran sin saber que ocurrió en ese momento.

Posteriormente observaron al hombre que según versiones se encontraba sentado en una cubeta e intentó correr el cual vestía una playera y pantalón de mezclilla en color azul quién estaba abajo de una camioneta blanca de redilas ensangrentado por las heridas provocadas por arma de fuego jamás no esté sujetos desconocidos.

Tras el suceso elementos municipales y Guardia nacional así como paramédicos se desplazaron afuera del estacionamiento de la clínica del ISSSTE donde encontraron a la víctima quien ya no contaba con signos vitales.

De inmediato se colocó la cinta amarilla para dar parte a la fiscalía a quienes se encargaron de levantar la información correspondiente de un nuevo crimen.

Finalmente el cuerpo fue llevado a las instalaciones del SEMEFO en la capital del estado donde le practicarán la necropsia que marca la ley.