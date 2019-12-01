Feminicidio y robo a transportistas a mano armada, delitos de alto impacto que más disminuyeron en México; extorsión a la alza

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Enero de 2026 a las 12:42:57

Ciudad de México, 8 de enero del 2026.- La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, informó que durante 2025 se registró una disminución en varios delitos de alto impacto en comparación con 2024, entre ellos el feminicidio, que bajó 15.2 por ciento, y el robo a transportistas, con una reducción de 3.3 por ciento.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Morelos, la funcionaria presentó el promedio diario de delitos de alto impacto a nivel nacional, donde se observa una tendencia sostenida a la baja.

Detalló que, si se comparan los últimos ocho años, de 2018 a 2025, existe una reducción del 47 por ciento en este indicador.

“En 2018 el promedio diario de delitos era de 969.4, mientras que 2025 cerró con 514.3, lo que confirma la disminución”, explicó Figueroa.

Añadió que en la actual administración, los delitos de alto impacto se redujeron 26 por ciento, al pasar de 636.6 delitos diarios en octubre de 2024 a 472.1 en diciembre de 2025.

Entre los delitos que mostraron una baja destacan:

Feminicidio , -15.2 %

Lesiones dolosas por arma de fuego , -11.3 %

Secuestro , -11.3 %

Robo total con violencia , -14.7 %

Robo a casa habitación con violencia , -12.6 %

Robo de vehículo con violencia , -19.5 %

Robo a transportista con violencia , -3.3 %

Robo a transeúnte con violencia , -15.9 %

Robo a negocio con violencia , -14.8 %

Otros robos con violencia, -6 %

El único delito de alto impacto que presentó un incremento fue la extorsión, con un alza de 2.3 por ciento entre 2024 y 2025, fenómeno que el gobierno federal atribuye a un mayor número de denuncias, derivado de la estrategia nacional para visibilizar este delito.