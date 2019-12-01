Quitan la vida a un hombre en la colonia 28 de Octubre en Uruapan, Michoacán 

Quitan la vida a un hombre en la colonia 28 de Octubre en Uruapan, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 08:08:41
Uruapan, Michoacán, a 2 de septiembre de 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en calles de la colonia 28 de Octubre.

Al respecto se informó que autoridades policiacas, fueron alertadas de que sobre la calle Diego Rivera habían atacado a balazos a una persona de aproximadamente 45 años de edad.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron a una persona sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley, donde hasta el momento, permanece en calidad de desconocido.

