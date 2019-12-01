Quitan la vida a un hombre dentro de Casa Ejidal de la localidad de Zacatula en La Unión, Guerrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Agosto de 2025 a las 20:48:20

La Unión, Guerrero, a 10 de agosto de 2025.- Un hombre oriundo de Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue ultimado a tiros dentro de la Casa Ejidal de la localidad de Zacatula, en el municipio de La Unión.

De acuerdo a la información, sujetos armados ingresaron al salón de usos múltiples, en donde comenzaron a dispararle a la victima, quien tenía entre 40 y 45 años de edad, por lo que falleció de dos tiros que recibió en la cabeza.

El occiso, de quien no revelaron su identificación, vestía una camisa color azul y un pantalón de mezclilla.

El cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Zihuatanejo, donde le realizarán la necropsia que marca la ley.

Asimismo, la Fiscalía General del Estado de Guerrero, inició una carpeta de investigación, con la finalidad de esclarecer el caso.

