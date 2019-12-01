Quitan la vida a exalcalde de Santiago Sochiapan, Veracruz

Quitan la vida a exalcalde de Santiago Sochiapan, Veracruz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 13:55:32
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Santiago Sochiapan, Veracruz, a 18 de septiembre de 2025.- El expresidente municipal de Santiago Sochiapan, Ignacio Pablo Sánchez, fue privado de la vida en un ataque armado que se registró dentro de un inmueble de su propiedad en donde se vendían bloques, ubicado en un tramo carretero que conecta con la comunidad de Sochiapan.

De acuerdo a la información, vecinos llamaron al número de emergencias, alertando que se habían escuchado detonaciones de arma de fuego.

Al lugar llegaron elementos policiacos, quienes localizaron el cuerpo del exalcalde, así como de uno de sus colaboradores, quienes presentaban heridas de bala.

La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano desplegaron un operativo en la zona.

La Fiscalía general del Estado de Veracruz (FGE), indicó que fiscales, peritos y agentes de la Policía Ministerial, comenzaron con las diligencias correspondientes, con la finalidad de esclarecer los hechos, así como con la recolección de indicios e indagatorias con los testigos, para integrar la carpeta de investigación.

El dirigente estatal del PT, Vicente Aguilar, confirmó el homicidio de Pablo Sánchez, además de que condenó los hechos y exigió a las autoridades que se castigue a los responsables.

“Acaban de asesinar junto con uno de sus ayudantes, se metieron a su negocio y lo asesinaron”, expresó el dirigente.

 

 

 

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ataque armado deja un hombre fallecido en la colonia Los Olivos de Celaya, Guanajuato
Sacuden balaceras a Buenavista, Michoacán: Comando enfrenta a helicóptero militar desplegado tras atentado contra Alcaldesa; en Apatzingán también dispararon a funcionario, excandidato a diputado
Alcaldesa de Buenavista libra con vida atentado a balazos en la carretera; volvía de toma de protesta de nuevo mando militar en la Tierra Caliente de Michoacán
Quitan la vida a exalcalde de Santiago Sochiapan, Veracruz
Más información de la categoria
EEUU vincula a diputada oficialista con célula criminal de hijos de Ismael Zambada; habría recaudado pagos de extorsiones
Sacuden balaceras a Buenavista, Michoacán: Comando enfrenta a helicóptero militar desplegado tras atentado contra Alcaldesa; en Apatzingán también dispararon a funcionario, excandidato a diputado
Alcaldesa de Buenavista libra con vida atentado a balazos en la carretera; volvía de toma de protesta de nuevo mando militar en la Tierra Caliente de Michoacán
Tráiler se queda sin frenos en la Zitácuaro-Toluca y provoca tragedia; hay un muerto y varios heridos
Comentarios