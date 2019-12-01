Quitan la vida a exalcalde de Santiago Sochiapan, Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 13:55:32

Santiago Sochiapan, Veracruz, a 18 de septiembre de 2025.- El expresidente municipal de Santiago Sochiapan, Ignacio Pablo Sánchez, fue privado de la vida en un ataque armado que se registró dentro de un inmueble de su propiedad en donde se vendían bloques, ubicado en un tramo carretero que conecta con la comunidad de Sochiapan.

De acuerdo a la información, vecinos llamaron al número de emergencias, alertando que se habían escuchado detonaciones de arma de fuego.

Al lugar llegaron elementos policiacos, quienes localizaron el cuerpo del exalcalde, así como de uno de sus colaboradores, quienes presentaban heridas de bala.

La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano desplegaron un operativo en la zona.

La Fiscalía general del Estado de Veracruz (FGE), indicó que fiscales, peritos y agentes de la Policía Ministerial, comenzaron con las diligencias correspondientes, con la finalidad de esclarecer los hechos, así como con la recolección de indicios e indagatorias con los testigos, para integrar la carpeta de investigación.

El dirigente estatal del PT, Vicente Aguilar, confirmó el homicidio de Pablo Sánchez, además de que condenó los hechos y exigió a las autoridades que se castigue a los responsables.

“Acaban de asesinar junto con uno de sus ayudantes, se metieron a su negocio y lo asesinaron”, expresó el dirigente.