Querétaro fortalece cooperación internacional en seguridad con el FBI
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 07:28:58
Querétaro, Querétaro, 18 de septiembre del 2025.- El secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández, se reunión con el agregado legal adjunto de la Oficina Federal de Investigación (FBI) de la Embajada de los Estados Unidos en México, Tyrone Lara, con la finalidad de fortalecer la cooperación internacional en seguridad y profesionalización policial en Querétaro.

Se revisaron proyectos de capacitación y profesionalización para la Policía Estatal.

Así como esquemas de intercambio de información, experiencias y buenas prácticas, reafirmando la relevancia del trabajo coordinado en áreas de inteligencia, tecnología y operatividad con agencias internacionales.

 

Noventa Grados
