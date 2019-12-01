Quedó atrapado en su vehículo tras aparatoso accidente en la autopista México-Querétaro 

Quedó atrapado en su vehículo tras aparatoso accidente en la autopista México-Querétaro 
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 08:49:58
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

El Marqués, Querétaro, a 31 de octubre 2025.- Con heridas de consideración, el conductor de un auto, fue trasladado a un hospital, luego de protagonizar un aparatoso accidente, en la autopista federal 57 México-Querétaro.

Fue a la altura de Miranda, poco antes del monumento a Conin, en donde el conductor y único pasajero, perdió el control de su vehículo y a consecuencia, se impactó contra objeto fijo. 

A la zona se movilizó personal de Protección Civil de El Marqués, quienes realizaron el rescate del conductor y tras valorarlo, lo trasladaron a un hospital para continuar con la atención.

Elementos de la Guardia Nacional, son quienes acudieron como primeros respondientes y con el apoyo de la grúa se realizaron maniobras para retirar el vehículo accidentado.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Operación Frontera Norte ha dejado más de 8 mil detenidos desde febrero
Atacan con bombas molotov y armas de guerra base de taxis en Zamora, Michoacán
Autoridades federales reportan detenciones, aseguramientos y acciones contra el crimen en siete estados
Juezas y jueces de Michoacán dictan resoluciones que garantizan la protección a víctimas en situación de vulnerabilidad
Más información de la categoria
Caos en Día de Muertos: casi 4 mil vehículos varados por tomas de casetas en Michoacán
Atacan con bombas molotov y armas de guerra base de taxis en Zamora, Michoacán
Deuda pública de México sube al 49.9% del PIB en primeros 9 meses de 2025
La contienda en Morena se cierra entre Fabiola Alanís y Morón, revela encuesta de Algoritmo
Comentarios