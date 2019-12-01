Operación Frontera Norte ha dejado más de 8 mil detenidos desde febrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 10:11:57
Ciudad de México, 31 de octubre del 2025.- El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó los resultados más recientes de la “Operación Frontera Norte”, correspondientes al 30 de octubre de 2025.

Desde el inicio de este operativo, el 5 de febrero, se han registrado 8 mil 568 detenciones y el aseguramiento de 6 mil 606 armas de fuego, más de 1.1 millones de cartuchos, 30 mil 494 cargadores, más de 106 toneladas de droga —incluidos 493 kilos de fentanilo—, además de 5 mil 386 vehículos y  mil 33 inmuebles.

Entre los aseguramientos más relevantes destacan operativos en Chihuahua, Sinaloa y Sonora.

En Batopilas, Chihuahua, se aseguraron tres armas largas, siete cargadores, 210 cartuchos, un chaleco táctico, dos placas balísticas y un vehículo.

En San Ignacio, Sinaloa, fueron inhabilitados tres campamentos presuntamente utilizados por la delincuencia organizada, y se aseguraron ocho cargadores y 150 cartuchos.

Asimismo, en El Dorado, en el mismo estado, se decomisaron cuatro armas largas, 28 cargadores, mil 592 cartuchos, tres chalecos tácticos y un vehículo con reporte de robo.

En Rosario, Sonora, fueron detenidas ocho personas, además de asegurarse tres armas largas, 24 cargadores, 628 cartuchos, 40 artefactos explosivos improvisados, chalecos tácticos y tres vehículos.

