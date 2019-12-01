A metralla reciben a policías de Guanajuato en comunidad de Apaseo El Grande; hay dos heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 11:48:48

Apaseo el Grande, Guanajauto, 31 de octubre del 2025.- Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado-FSPE-fueron atacados a balazos en la comunidad El Nacimiento dejando el saldo de dos heridos, daños en una unidad oficial y una camioneta asegurada.

En los primeros reportes trascendió que poco después de las 9:00 de la mañana de este viernes se registraba un posible enfrentamiento a un costado de la carretera Apaseo el Grande-Quéretaro.

De acuerdo a información extraoficial, los agentes entraban a dicho poblado con dirección hacia la comunidad San Cristóbal cuando repentinamente fueron sorprendidos por sujetos armados, que se presume, viajaban a bordo de dos vehículos sin dar oportunidad de repeler la agresión y posteriormente los presuntos responsables se dieron a la fuga, abandonando a un costado de la ruta una camioneta color blanco a kilómetros de distancia.

Mientras que compañeros policiales llegaron al apoyo, trasladando a los afectados a un centro médico con lesiones leves.

Agentes de investigación criminal y peritos llegaron a la escena para recopilar la información correspondiente y posibles casquillos percutidos, mismos que serán integrados al acta correspondiente para iniciar las averiguaciones que esclarezcan los hechos.