Chocan carroza funcionaria y taxi en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 11:10:12
Uruapan, Michoacán, 31 de octubre del 2025.- Daños materiales dejó como saldo el choque entre una “carroza” funeraria y un taxi, hechos registrados en la colonia La Charanda de la ciudad de Uruapan, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calzada Benito Juárez de la referida colonia, se había registrado un choque vehicular.

Al sitio acudieron elementos de tránsito quienes encontraron chocados una camioneta fúnebre y un taxi Nissan Tsuru, con matrícula A-950-LCC, cuyos ocupantes resultaron ilesos.

Con base en lo anterior personal del área de Peritos de Tránsito se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vial para deslindar responsabilidades.

