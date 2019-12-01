Arrestan a jefe de plaza de organización criminal jalisciense en Aguascalientes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 13:48:05

Aguascalientes, Aguascalientes, 31 de octubre del 2025.- Fuerzas federales detuvieron en Aguascalientes a Armando ‘N’, señalado como jefe de plaza de una organización delictiva jalisciense con presencia en la entidad.

El líder criminal apodado como ‘El Charro’, es acusado de ser el principal generador de violencia en el estado, al ser el cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la zona.

La captura del presunto delincuente fue dada a conocer por el Gabinete de Seguridad federal en redes sociales, quien apuntó que en esta acción participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República (FGR).

Autoridades federales señalan a ‘El Charro’ como jefe regional y encargado de la distribución de droga al menudeo, extorsión, secuestros y homicidios para el CJNG.

Se narró que al desarrollar líneas de investigación en Aguascalientes, se identificaron dos inmuebles que eran utilizados como puntos de operación y resguardo de vehículos, armas de fuego y drogas, sitios donde se logró la detención de Armando “N” junto con dos hombres más.