Arrestan a jefe de plaza de organización criminal jalisciense en Aguascalientes

Arrestan a jefe de plaza de organización criminal jalisciense en Aguascalientes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 13:48:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Aguascalientes, Aguascalientes, 31 de octubre del 2025.- Fuerzas federales detuvieron en Aguascalientes a Armando ‘N’, señalado como jefe de plaza de una organización delictiva jalisciense con presencia en la entidad.

El líder criminal apodado como ‘El Charro’, es acusado de ser el principal generador de violencia en el estado, al ser el cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la zona.

La captura del presunto delincuente fue dada a conocer por el Gabinete de Seguridad federal en redes sociales, quien apuntó que en esta acción participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República (FGR).

Autoridades federales señalan a ‘El Charro’ como jefe regional y encargado de la distribución de droga al menudeo, extorsión, secuestros y homicidios para el CJNG.

Se narró que al desarrollar líneas de investigación en Aguascalientes, se identificaron dos inmuebles que eran utilizados como puntos de operación y resguardo de vehículos, armas de fuego y drogas, sitios donde se logró la detención de Armando “N” junto con dos hombres más.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Arrestan a jefe de plaza de organización criminal jalisciense en Aguascalientes
A metralla reciben a policías de Guanajuato en comunidad de Apaseo El Grande; hay dos heridos
Chocan carroza funcionaria y taxi en Uruapan, Michoacán
Operación Frontera Norte ha dejado más de 8 mil detenidos desde febrero
Más información de la categoria
Se registra explosión en refinería de Nuevo México, Estados Unidos; investigan causas
Arrestan a jefe de plaza de organización criminal jalisciense en Aguascalientes
Productores liberarán carreteras en Michoacán por Noche de Muertos; advierten retomar bloqueos tras el fin de semana
A metralla reciben a policías de Guanajuato en comunidad de Apaseo El Grande; hay dos heridos
Comentarios