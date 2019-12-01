Productores liberarán carreteras en Michoacán por Noche de Muertos; advierten retomar bloqueos tras el fin de semana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 13:05:04

Morelia, Michoacán, 31 de octubre de 2025.– Productores del estado de Michoacán anunciaron que liberarán las casetas de peaje en todas las autopistas del estado durante las celebraciones de Noche de Muertos, como muestra de solidaridad con los habitantes y visitantes que recorrerán la entidad en estas fechas.

Indicaron que con dicha medida se permitirá el libre tránsito y la suspensión temporal del cobro de peaje, aunque aclararon que habrá comisiones vigilando las casetas para asegurarse de que las plumas permanezcan levantadas.

No obstante, advirtieron que a partir del próximo lunes retomarán los bloqueos en las autopistas y carreteras de la entidad, como parte de sus acciones de protesta.

Con esta decisión, los productores buscan no afectar las festividades tradicionales, pero mantienen su postura de continuar con las manifestaciones una vez concluidos los festejos, en caso de no llegarse a un acuerdo.