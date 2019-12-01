Se registra explosión en refinería de Nuevo México, Estados Unidos; investigan causas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 14:02:38

Nuevo México, EE.UU., 31 de octubre de 2025.- Una explosión registrada en una refinería de petróleo en el estado de Nuevo México, Estados Unidos, provocó una fuerte movilización de equipos de emergencia este viernes.

Hasta el momento, se desconocen las causas del incidente y las autoridades no han reportado víctimas ni heridos.

De acuerdo con los primeros reportes, la refinería afectada se dedica al procesamiento de crudo con bajo y alto contenido de azufre, aunque no se precisó si la explosión provocó incendios o daños estructurales en las instalaciones.

Cuerpos de bomberos locales y personal de seguridad industrial trabajan en el área para contener cualquier riesgo adicional y evaluar el impacto ambiental de lo sucedido.