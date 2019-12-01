Localizan restos humanos en un predio en Zamora, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 19:53:03

Zamora, Michoacán, a 24 de marzo de 2026.- La tarde de este martes en un predio baldío fueron localizados restos humanos desmembrados, autoridades de la Fiscalía General del Estado ya investigan.

Fue aproximadamente a las 13:30 horas, cuando operadores del C5 SITEC recibieron un reporte ciudadano sobre perros devorando posibles restos humanos en el camino que va del Fraccionamiento Valle Dorado al Pochote.

Uniformados de los tres niveles de gobierno acudieron al citado camino donde a la altura del predio "El Mezquite" encontraron dos antebrazos humanos, por lo que acordonaron.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió a realizar las actuaciones correspondientes, cabe señalar que posiblemente los restos correspondan al cadáver desmembrado localizado a unos metros del citado lugar el pasado 14 de marzo.