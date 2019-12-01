Promedio diario de homicidios bajó 37% desde llegada de Sheinbaum al poder, destaca SESNSP

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 08:58:06
Ciudad de México, a 9 de diciembre 2025.- El promedio diario de homicidios en México desde la llegada de la Claudia Sheinbaum Pardo a la Presidencia de la República, disminuyó en 37 por ciento, de acuerdo con datos presentados por Marcela Figueroa Franco, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Lo anterior lo destacó en la rendición del informe mensual del gabinete de Seguridad, que llevó a cabo durante la conferencia de prensa matutina de la mandataria mexicana.

En su participación, la secretaria Ejecutiva mencionó que al inicio del presente sexenio se registraban 86.9 homicidios diarios, cifra que bajó a 54.7 en noviembre pasado, lo que representa 32 homicidios menos cada día.

"En los últimos 14 meses han presentado una tendencia sostenida a la baja. La administración de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum inició la administración de 86.9 homicidios diarios en el país y en noviembre de 2025 este promedio cerró en 54.7 [...] Esta reducción es equivalente a 32 homicidios dolosos menos por día respecto a septiembre 2024 lo que confirma esta disminución sustantiva de la violencia", explayó la funcionaria federal.

Por otra parte, la titular de la SESNSP informó que siete estados concentran el 51% del total de homicidios dolosos del país en lo que va este año.

La lista la encabeza Guanajuato con el 11 por ciento, seguido de Chihuahua con 7.6%, en tercer lugar se ubicó Baja California con 7.3%, le siguió Sinaloa con 7.1%, en quinto lugar el Estado de México con 6.5%, en sexto lugar Guerrero con 5.7% y en séptimo lugar Michoacán con 5.5% del total nacional.

