Comando armado secuestra a policía municipal en Michoacán; despliegan cacería nocturna sin resultados

Morelia, Mich., a 21 de diciembre de 2025.- El crimen volvió a exhibir su fuerza en la región lacustre de Michoacán. Un elemento activo de la Policía Municipal de Salvador Escalante fue secuestrado por un comando armado, la noche de este domingo, en el municipio de Erongarícuaro, desatando un impresionante operativo intermunicipal que, pese a su magnitud, terminó sin rastro del uniformado.

De acuerdo con reportes oficiales, dos camionetas repletas de hombres armados, vestidos de negro, irrumpieron en un domicilio de la comunidad de Arocutin, sobre la calle José María Morelos, donde el policía se encontraba en su día de descanso. Sin mediar palabra, los sujetos lo privaron de la libertad por la fuerza y huyeron con rumbo a Pátzcuaro, ante la mirada atónita de sus familiares.

La alerta fue emitida al sistema C-5i, lo que activó de inmediato el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. En cuestión de minutos, decenas de elementos de la Guardia Civil de Pátzcuaro, Erongarícuaro, Morelia y la Coordinación de Comisarías se desplegaron en caminos rurales, brechas, comunidades y accesos estratégicos, en una cacería nocturna contrarreloj para intentar rescatar al agente.

Patrullas recorrieron la ribera del lago, caminos de terracería y zonas de difícil acceso. Sin embargo, tras horas de búsqueda, el operativo concluyó sin resultados positivos, confirmando que el policía sigue desaparecido y que el comando logró evadir a todas las corporaciones.

El secuestro de un agente, incluso fuera de servicio, encendió las alarmas en la región, evidenciando la vulnerabilidad de los cuerpos de seguridad frente a grupos armados que operan con total impunidad. Hasta el cierre de esta edición, no hay detenidos ni pistas claras sobre el paradero del uniformado.

Las autoridades mantienen hermetismo sobre el caso, mientras la incertidumbre crece entre compañeros del agente y habitantes de la zona, que observan con temor cómo la violencia alcanza incluso a quienes portan placa.