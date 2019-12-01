Privan de la vida a un hombre en la colonia Los Pájaros de Corregidora, Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 15:50:17

Corregidora, Querétaro, a 16 de octubre de 2026.- Cerca del mediodía de hoy, se registró una importante movilización policial y de servicios de emergencias, en el Callejón de La Saca, en la colonia Los Pájaros, en donde se registró el asesinato de una persona.

Se trata de un hombre de aproximadamente 60 años de edad, quien al estar a bordo de una camioneta, al interior de una privada, fue interceptado por sujetos armados, a bordo de una motocicleta.

Los sujetos abrieron fuego en contra de la persona, hasta causarle la muerte y posteriormente huyeron del lugar, con rumbo desconocido, para evitar su detención.

Tras la agresión, se dio parte a los servicios de emergencias, quienes, al llegar, confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio parte a las autoridades.

La zona fue acordonada por policías municipales de Corregidora, quienes acudieron a tomar conocimiento del asesinato de la persona.

De manera extraoficial, la línea de investigación estaría relacionada con temas pasionales y de dos familias, no obstante será la autoridad la que determine la causa de la muerte.

Elementos de la Fiscalía General del Estado, realizaron las diligencias correspondientes, posteriormente con la unidad del Servicio Médico Forense, realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.