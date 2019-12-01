Explosión en taller clandestino de pirotecnia deja un hombre herido en Tultepec, Estado de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 16:42:45

Tultepec, Estado de México, a 16 de octubre de 2026.- Un hombre resultó lesionado tras la explosión registrada en un inmueble presuntamente utilizado para la fabricación ilegal de pirotecnia, ubicado en el barrio de San Juan, en el municipio de Tultepec, Estado de México.

El incidente ocurrió en un predio de la calle Lázaro Cárdenas, donde acudieron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, Protección Civil, Bomberos y policías municipales para atender la emergencia y asegurar la zona.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, el establecimiento operaba sin autorización. El sitio consistía en una habitación de aproximadamente cuatro por cuatro metros, construida con paredes de tabique y techo de lámina.

El lesionado, identificado como Enrique “N”, presentó heridas por fragmentos en los brazos y el rostro. Sin embargo, los paramédicos determinaron que sus lesiones no eran de gravedad, por lo que no requirió traslado a un hospital.

Las autoridades informaron que, tras controlar la emergencia, no se encontraron productos pirotécnicos almacenados en el inmueble, por lo que descartaron riesgos adicionales para los habitantes de la zona. Mientras tanto, los cuerpos de emergencia continuaron con el retiro de escombros.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias del estallido. El caso vuelve a poner sobre la mesa el problema de los talleres clandestinos en Tultepec, municipio reconocido por su producción y comercialización de fuegos artificiales.