Guardia Civil despliega operativo ante marcha de estudiantes normalistas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 15:53:35

Morelia, Michoacán, 16 de octubre de 2026.- Elementos de la Guardia Civil desplegaron un operativo de seguridad sobre la avenida La Huerta, a la altura de centros comerciales, en espera del contingente de estudiantes normalistas.

Los jóvenes pretenden avanzar hacia el Centro de Morelia, donde tienen previsto realizar un mitin.

Autoridades policiales informaron que se aplicará un dispositivo similar al implementado el día anterior. Indicaron que permitirán el paso del contingente mientras la marcha se desarrolle de manera pacífica; si las manifestaciones derivan en agresiones, señalaron que procederán a disolverla.