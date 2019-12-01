En Chiapas, aseguran más de 170 kilos de estupefaciente oculto en tráiler

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 14:49:36

Huixtla, Chiapas, a 16 de octubre 2026.- Personal de seguridad federal localizó y decomisó 171.42 kilogramos de un estupefaciente durante un operativo en Huixtla, Chiapas.

De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la cocaína estaba oculta en 170 paquetes ocultos en los tanques de combustible de un tractocamión.

Igualmente, se detalló que el descubrimiento ocurrió durante una revisión de rutina en el Centro de Atención Integral al Tráfico Fronterizo.

Se detalló que en el operativo, agentes aduanales utilizaron un equipo móvil de rayos X y detectó irregularidades en la densidad de ambos tanques, así como objetos rectangulares en su interior.

Posteriormente, un binomio canino dio un marcaje positivo en las zonas señaladas.

Durante la inspección se localizaron 85 paquetes en cada tanque, que contenían polvo blanco con características similares a la cocaína.

En el operativo participaron la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) a través de la Aduana de Ciudad Hidalgo, la Defensa, Guardia Nacional y SSPC.