El Guayabo despide a Alexa y a su padre entre llamados de justicia

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 15:42:39

Morelia, Michoacán, a 16 de octubre del 2026.- Entre el dolor y llamado de “¡justicia!”, habitantes de El Guayabo, localidad de Apatzingán despidieron y sepultaron este viernes a Alexa, de ocho años, y a su padre, Jorge Luis, asesinados durante un ataque armado contra su vivienda en esta comunidad.

La agresión, perpetrada por un grupo armado, dejó a dos integrantes de una misma familia sin vida. Vecinos acompañaron a sus familiares durante los servicios funerarios y expresaron temor ante la posibilidad de que se registren nuevos ataques.

Tras el funeral, la regidora de Apatzingán Carmen Zepeda Ontiveros dijo que no descarta un nuevo desplazamiento forzado de familias de la localidad. Señaló que habitantes le manifestaron sentirse desprotegidos y temer el regreso de grupos delictivos.

En entrevista telefónica, de acuerdo con la regidora, algunos pobladores habían solicitado anteriormente la presencia del Ejército Mexicano. Sin embargo, tras la última agresión, en la que murieron Alexa y su padre, señalaron que los militares no salieron de su base para auxiliarlos.

La funcionaria municipal afirmó que la comunidad se siente vulnerable frente a los grupos criminales.