Privan de la vida a panadero en Uruapan, Michoacán

Privan de la vida a panadero en Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 19:30:00
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, 20 de octubre del 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, un panadero fue asesinado a balazos en el interior su panadería en la colonia Zapatista de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido negocio en la calle General Agustín Lorenzo de la referida colonia, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a un hombre sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen en Morelia, Michoacán, a buscado delincuente hondureño
Privan de la vida a panadero en Uruapan, Michoacán
En unas horas detienen al presunto autor intelectual del homicidio de Bernardo Bravo, líder de los limoneros de Michoacán
Hallan cadáver en vivienda de Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
Gerardo Fernández Noroña se va del Senado de la República; asumirá "tarea muy importante"
En unas horas detienen al presunto autor intelectual del homicidio de Bernardo Bravo, líder de los limoneros de Michoacán
Menor despaarecida en Aguascalientes, fue localizada sin vida en Tequisquiapan, Querétaro
Hallan equipo táctico de Jalisco durante operativo de búsqueda de la maestra Abril Zamora, secuestrada hace un mes en Michoacán
Comentarios