Detienen en Morelia, Michoacán, a buscado delincuente hondureño

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 20:26:53

Morelia, Michoacán, 20 de octubre del 2025.- Un sujeto de origen hondureño que presuntamente está relacionado al grupo delictivo El Tren de Aragua, fue detenido en la ciudad de Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que la Policía Morelia brindó apoyo al Instituto Nacional de Migración (INM) para el traslado de un sujeto de origen hondureño, quien contaba con una orden de captura vigente en su país por presunta vinculación con el mencionado grupo delictivo .

El individuo fue detenido en Morelia y conforme a los protocolos de cooperación interinstitucional, fue entregado al personal del INM.

Lo anterior para su debido procesamiento y traslado a las autoridades competentes del país centroamericano.