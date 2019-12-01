Privan de la libertad a dos paramédicos al ir a realizar un servicio en Chihuahua; los presuntos responsables, ya fueron detenidos 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Agosto de 2025 a las 17:20:49

Chihuahua, Chihuahua, a 10 de agosto de 2025.- Dos paramédicos, fueron secuestrados en Chihuahua, cuando habían ido a realizar un servicio en una ambulancia particular, mismos que fueron liberados.

De acuerdo a información de las autoridades, los hechos se registraron en la capital del estado, y después de ser privados de su libertad, se los llevaron en la misma ambulancia a la ciudad de Parral.

Cuando los presuntos secuestradores se dieron cuenta de la presencia de las autoridades en el acceso a la ciudad de Parral, bajaron a las víctimas debajo de un puente, por lo que los elementos policiacos comenzaron a seguir la ambulancia.

Debajo del puente, localizaron a los paramédicos, una mujer de 24 años y un hombre de 26 años, los cuales, estaban maniatados.

Tras la persecución, los delincuentes terminaron chocando contra un poste sobre la calle Cherokees, en la colonia Villas del Tecnológico, después se bajaron de la unidad e intentaron huir trepando por los techos de las viviendas del lugar.

Después de unos minutos, se logró la detención de dos hombres, uno de ellos Marco Antonio S. Y. de 22 años de edad, resultó lesionado al caer de un techo cuando huía, y Carlos Iván R. F., de 35 años de edad, quienes son originarios de Durango.

Ambos detenidos fueron llevados al Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, y enfrentan cargos por los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo.

Después, durante otro operativo, fue detenido sobre el periférico Luis Donaldo Colosio, Javier D. C., de 25 años de edad, también originario de Durango, y quien presuntamente realizaba labores de halconeo.