Presuntos responsables de privar de la vida a una mujer en Morelia, Michoacán, son vinculados a proceso

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 11:35:29

Morelia, Michoacán, a 12 de enero 2026.- Un Juez de Control, determinó vinculación a proceso en contra de Neri Noé “N” y Rosa Morelia “N”, presuntos responsables del secuestro agravado de una mujer, ocurrido en el municipio de Morelia.

Sobre el particular, se informó que con base en las investigaciones, el pasado 20 de diciembre, una mujer arribó a un domicilio ubicado en la calle Andador Silene, colonia Lomas de la Ortiga, en compañía de la víctima, identificada como Rosa Lourdes M., quien fue privada de la libertad al ser amarrada a una silla por Neri Noé “N”, quien se encontraba en el lugar.

Esa misma noche, la víctima fue trasladada a un lugar desconocido y al día siguiente la regresaron al domicilio, donde Rosa Morelia “N” y sus cómplices la golpearon en repetidas ocasiones. Posteriormente, ingresó al inmueble Neri Noé “N”, a quien le solicitaron privarla de la vida, hecho que fue consumado mediante estrangulación.

Los hechos fueron investigados por la Fiscalía Especializada de Feminicidios, que recabó datos de prueba suficientes para establecer la posible participación de los investigados, por lo que se solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

La y el investigado fueron detenidos por personal de la FGE y puestos a disposición del Juez de Control.

Una vez analizados los datos de prueba, la autoridad judicial determinó su vinculación a proceso, imponiéndoles prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. Fue establecido un plazo de cuatro meses para el cierre de las investigaciones.