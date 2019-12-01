Presunto responsable de violación en agravio de una adolescente es vinculado a proceso, en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 10:42:30

Morelia, Michoacán, a 10 de febrero 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a José Manuel “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de violación, cometido en agravio de una adolescente.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, el 8 de diciembre de 2025, el imputado presuntamente agredió sexualmente a la víctima al encontrarse ambos en el domicilio de la menor, ubicado en esta ciudad.

Derivado de estos hechos, y tras la denuncia presentada por los padres de la adolescente ante la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y de Género, y de Niñas, Niños y Adolescentes, el agente del Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión en contra del investigado.

El mandato judicial fue cumplimentado en reclusión, toda vez que José Manuel “N” se encuentra actualmente procesado por diverso delito. Posteriormente, fue presentado ante el Juez de Control, quien resolvió su vinculación a proceso, impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de dos meses para la conclusión de la investigación complementaria.