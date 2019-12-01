Hallan cuerpo maniatado y restos humanos en hechos violentos en la región Laja-Bajío de Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 10:52:30

Celaya/Apaseo el Alto, Guanajuato, 10 de febrero del 2026.- En hechos distintos dos personas fueron privados de la vida la mañana de este martes en la zona Laja-Bajio.

Uno de los reportes fue en el libramiento hacia Plancarte perteneciente a Celaya.

En el lugar fue encontrado sin vida un masculino con huellas de violencia y maniatado con las manos amarradas hacia atrás y el tiro de gracia del que se ignora su identidad, quien portaba pantalón de vestir color azul playera y pantalones en color negro

El segundo ocurrió a un costado de la carretera Querétaro-Celaya a la altura de la comunidad de Marroquín donde arribaron elementos policíacos tras ser alertados sobre bolsas sospechosas.

Al llegar confirmaron que dentro de bolsas pláticas se encontraban partes humanas, de las que se ignora el número de víctimas.

Cabe mencionar que en los límites de Salamanca y Villagrán sobre la carretera Panamericana fueron localizados restos humanos de los que se presume la víctima fue arrollada, sin embargo, los estudios forenses determinarán causas del fallecimiento

En ambos casos agentes de investigación criminal y peritos procesaron la escena lo que permitirá el esclarecimiento de los hechos así como dar con la identidad de las víctimas.

Una vez que se concluyeron las diligencias pertinentes en la zona las partes humanas así como el cuerpo sin vida del masculino fueron trasladados al SEMEFO donde le practicarán la necropsia que marcan la ley.