Presunto responsable de tentativa de homicidio en agravio de su expareja, es vinculado a proceso

Morelia, Michoacán, a 8 de octubre 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Diego “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de tentativa de homicidio, cometido en agravio de su expareja, en Morelia.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el pasado 17 de marzo, el imputado, quien laboraba en el mismo lugar que la víctima, la esperó a las afueras del establecimiento a bordo de un vehículo. Al salir en compañía de su hermana y una amiga, Diego “N” la impactó con el vehículo, ocasionándole diversas lesiones.

Tras los hechos, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Morelia inició las investigaciones correspondientes, las cuales permitieron establecer la identidad y posible participación del imputado en los hechos. En cumplimiento de una orden de aprehensión, Diego “N” fue detenido y presentado ante la autoridad jurisdiccional.

En audiencia, el Juez de Control valoró los datos de prueba aportados por la Fiscalía y resolvió vincularlo a proceso, además de imponerle prisión preventiva justificada como medida cautelar y establecer un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.