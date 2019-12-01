Aprehenden en el Edomex a exfuncionario de Michoacán junto con familiares y escolta; utilizaban IA para extorsionar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 09:50:19

Metepec, Estado de México, a 8 de octubre 2026.– Luis “N” exfuncionario del Gobierno de Michoacán, fue detenido junto con cuatro personas, entre ellas integrantes de su familia y un escolta, por su presunta participación en una red de extorsión que utilizaba inteligencia artificial para imitar voces de funcionarios públicos y engañar a sus víctimas.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, los integrantes de esta organización, presuntamente, se hacían pasar por servidores públicos de distintas dependencias gubernamentales para ganarse la confianza de las personas a las que posteriormente exigían dinero.

Para hacer más creíbles sus engaños, recurrían a herramientas de inteligencia artificial capaces de reproducir voces, con las que simulaban comunicaciones de funcionarios y buscaban convencer a sus víctimas de que trataban con autoridades.

Las investigaciones realizadas por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía del Estado de México, permitieron identificar a los presuntos involucrados y ubicar un inmueble en el municipio de Metepec.

En ese lugar se ejecutó una orden de cateo, durante la cual fueron asegurados equipos telefónicos y vehículos de alta gama, presuntamente relacionados con las actividades investigadas.

Entre los cinco detenidos se encuentra Luis “N”, quien anteriormente ocupó un cargo dentro del Gobierno de Michoacán, aunque hasta el momento no se ha precisado qué puesto desempeñaba ni durante qué administración.

Los cinco implicados fueron presentados ante la autoridad judicial y vinculados a proceso por el delito de extorsión.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer el alcance de esta presunta red delictiva y determinar si existen más personas involucradas en las extorsiones cometidas mediante la suplantación de identidad de funcionarios públicos.