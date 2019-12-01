Presunto responsable de privación de la libertad y secuestro agravado de tres mujeres, en Apatzingán, Michoacán es vinculado a proceso

Presunto responsable de privación de la libertad y secuestro agravado de tres mujeres, en Apatzingán, Michoacán es vinculado a proceso
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 11:24:05
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Apatzingán, Michoacán, a 20 de octubre 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso contra José Eduardo “N”, presunto responsable de los delitos de privación de la libertad y secuestro agravado, cometidos contra tres mujeres en Apatzingán.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, el 31 de marzo de 2025, el imputado, en complicidad con varias mujeres, habría ingresado por la fuerza a un domicilio de la colonia Babilonia, de donde obligaron a dos víctimas a trasladarse a un hotel, sitio donde fueron agredidas y amenazadas para forzarlas a realizar actividades sexuales.

Ese mismo día, una tercera víctima fue interceptada y llevada al mismo establecimiento. Sin embargo, logró escapar y solicitar ayuda a personal militar, cuya intervención coordinada con la FGE permitió liberar a las mujeres y detener a las personas presuntamente involucradas.

Derivado de trabajos de investigación realizados por la FGE, José Eduardo “N” fue ubicado en el estado de Querétaro, donde fue detenido y posteriormente trasladado a Apatzingán.

En audiencia, un Juez de Control resolvió su vinculación a proceso por los delitos señalados e impuso la medida cautelar de prion preventiva oficiosa. Además, fijó un plazo para el cierre de la investigación complementaria.

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