Presunto responsable de homicidio calificado y lesiones calificadas, en agravio de dos campesinos en Nocupétaro, Michoacán, es detenido en Baja California Norte

Uruapan, Michoacán, a 28 de agosto de 2025.- Reyes “N”, quien contaba con una orden de aprehensión por su posible relación en los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas; hechos ocurridos en agravio de Tomás B., y de su sobrino Rigoberto M. , fue detenido por personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con autoridades del estado de Baja California Norte.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones se logró establecer que el 14 de mayo de 2013, las víctimas viajaban a bordo de una camioneta Nissan azul con redilas, sobre una brecha del municipio de Nocupétaro, cuando fueron interceptados por una camioneta Toyota negra de la que descendió el detenido, quien le disparó en múltiples ocasiones a Tomás B., provocándole la muerte, y lesionó con un arma de fuego a Rigoberto M., quien aún herido logró correr y posteriormente fue canalizado a un nosocomio para que recibiera atención médica.

Por lo anterior y una vez que el Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Uruapan reunió suficientes datos de prueba de la posible participación de Reyes “N” en los hechos, solicitó ante un Juez de Control la respectiva orden de aprehensión, misma que fue obsequiada.

En el desarrollo de las indagatorias, personal de la institución estableció que Reyes “N” se encontraba en el estado de Baja California evadiendo la acción de la justicia, por lo que, con apoyo de la Fiscalía General del Estado de Baja California Norte, se logró su detención.

El detenido fue trasladado a Michoacán y puesto a disposición del Juez de Control que resolverá su situación jurídica.