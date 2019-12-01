Presunto responsable de abuso sexual en agravio de una adolescente de 13 años, es vinculado a proceso

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 11:55:20

Huetamo, Michoacán, a 26 de octubre 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Gabriel “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual, cometido en agravio de su hijastra de 13 años, en el municipio de Huetamo.

Sobre el particular se informó, que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación se pudo conocer que, el pasado 9 de octubre, la víctima se encontraba en su habitación, lugar a donde arribó el investigado, quien la atacó sexualmente, advirtiéndole que no contara a nadie lo sucedido.

Tras tener conocimiento, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Huetamo emprendió las investigaciones, mismas que permitieron establecer la identidad y posible relación de Gabriel “N” en este delito, y contra quien solicitó una de aprehensión, misma que fue cumplimentada.

En audiencia, el Juez de Control valoró los datos de prueba aportados y resolvió su vinculación a proceso; fijó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y otorgó tres meses para la investigación complementaria.