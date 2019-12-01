Presunto responsable de abuso sexual en agravio de una adolescente de 13 años, es vinculado a proceso

Presunto responsable de abuso sexual en agravio de una adolescente de 13 años, es vinculado a proceso
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 11:55:20
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Huetamo, Michoacán, a 26 de octubre 2026.- Un  Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Gabriel “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual, cometido en agravio de su hijastra de 13 años, en el municipio de Huetamo.

Sobre el particular se informó, que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación se pudo conocer que, el pasado 9 de octubre, la víctima se encontraba en su habitación, lugar a donde arribó el investigado, quien la atacó sexualmente, advirtiéndole que no contara a nadie lo sucedido.

Tras tener conocimiento, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Huetamo emprendió las investigaciones, mismas que permitieron establecer la identidad y posible relación de Gabriel “N” en este delito, y contra quien solicitó una de aprehensión, misma que fue cumplimentada.

En audiencia, el Juez de Control valoró los datos de prueba aportados y resolvió su vinculación a proceso; fijó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y otorgó tres meses para la investigación complementaria.

Más información de la categoria
Reportan dos reos muertos dentro de penal "El Castillo", en Mazatlán
Tiroteo en Morelia, Michoacán deja un muerto y un herido
Por robo detienen a dos colombianos; eran indocumentados y ya fueron deportados
En Morelia y Uruapan, Michoacán detienen a cinco personas durante operativos contra el narcomenudeo
Más información de la categoria
Sheinbaum muestra la "L" de Lula; reitera felicitación tras triunfo electoral
Cae en Mexicali, "El Isra" presunto líder criminal de Baja California; es sospechoso del homicidio de dos agentes
FGE Michoacán va contra red de empleados por fraude: Desfalco de más de 8.4 millones llevó a la quiebra a paquetería
Transportistas se concentran en el Estadio Morelos; prevén salir entre las 9:30 y las 10:00 horas