Muere motociclista en accidente en Jiquilpan, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 11:35:22

Jiquilpan, Michoacán, a 26 de octubre 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió al chocar contra una camioneta, un motociclista perdió la vida.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la avenida Lázaro Cárdenas, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a una persona sin vida y junto a este una motocicleta, así mismo se encontró una camioneta abandonada.

Con base en lo anterior personal de la FGE se hizo cargo de las actuaciones que el caso amerita.