Aumenta a 17 cifra de muertos por tormenta invernal en EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 14:18:06
Washington D. C., Estados Unidos, a 26 de enero 2026.- Al menos 17 personas han perdido  a causa de la colosal tormenta invernal que afecta a más de 30 estado de Estados Unidos, de acuerdo con medios y autoridades locales.

La acumulación de hasta 30 centímetros de nieve a lo largo de una franja de 2 mil 100 kilómetros desde Arkansas hasta Nueva Inglaterra, Massachusetts, provocó la detención total del tráfico terrestre, cancelación de vuelos y cancelación de clases.

Al corte de esta edición, hay más de 800 mil cortes de energía en la nación el lunes por la mañana, la mayoría de ellos en el sur, según el sitio Poweroutage.

Por su parte, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani dijo que al menos cinco personas murieron.

Mientras tanto, dos hombres murieron de hipotermia relacionada con la tormenta en la parroquia de Caddo, en Louisiana.

En Massachusetts, la policía dijo que una máquina quitanieves atropelló a una pareja que caminaba en un estacionamiento de la Autoridad de Transporte de la Bahía de Massachusetts en Norwood.

Además, adolescentes fallecieron en accidentes de trineo, un chico de 17 años en Arkansas y una chica de 16 años en Texas.

Igualmente, se informó de tres muertes relacionadas con el clima en Tennessee.

Por último, en Pennsylvania, el forense del condado de Lehigh dijo que el domingo se registraron tres muertes “relacionadas con actividades de limpieza y retirada de nieve”.

