“Vemos con buenos ojos que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Turismo, le esté dando seriedad a que México regrese a Ferias para mejorar la imagen del país en el extranjero": Guillermo Vega

Querétaro, Querétaro, a 26 de enero de 2026.- Buscar mejorar la imagen de México en el extranjero y atraer dinero al país son algunos de los objetivos por los cuales México participó en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) como país invitado, aseguró Guillermo Vega Guerrero, coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso local.

“Vemos con buenos ojos que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Turismo, le esté dando seriedad a que México regrese a este tipo de ferias con una intención muy clara que es buscar mejorar la imagen de México en el extranjero y dos, atraer dinero en un momento económico bien difícil para México en donde no está alcanzando la generación interna y requerimos más que nunca traer dinero fresco de fuera”.

Recordó que, durante todo el Gobierno del ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se abandonó la presencia de México en diferentes escenarios como en este tan importante que es la Feria Internacional de Turismo.

Celebró la presencia del gobernador, Mauricio Kuri González, que hasta cierto punto, es una obligación del mandatario estatal de estar presente en este tipo de eventos porque Querétaro le apuesta a presumirse ante el mundo y pocos estados pueden tener este tipo de exposición como Querétaro.

“Es cierto que hay muchos españoles que viven y que trabajan en Querétaro, hay aquí industria, hay el tema gastronómico, el tema hotelero, ya hay viñedos que empiezan a tener presencia importante, entonces es muy claro y bueno el mensaje que el gobernador encabece esta delegación y me parece que se justifica en el gran porcentaje de los presentes”.

Cuestionado sobre si no fue una comitiva muy grande a este evento, Vega Guerrero detalló que cada uno de los que asistió a este encuentro tendrá que explicar, en su momento, cómo pagó, por qué fue y qué fue el beneficio que generó.

“Nosotros como diputados hablamos por el gobernador y por su equipo de trabajo. No vamos a hablar ni a defender ni atacar a ninguna otra persona que se haya incorporado a esta delegación, dígase alcaldes o dígase diputados; nosotros hablamos por el gobernador titular del poder Ejecutivo respaldamos su viaje, respaldamos los méritos y los triunfos que trajo para Querétaro, los buenos resultados y me parece que en ese sentido hay que seguir llevando a México al extranjero y hay que reconocer cuando menos en esta, que el Gobierno de México puso un buen stand, que estuvieron presentes todos los estados del país y que cuando menos, yo pude observar, que estaban presentes seis o siete gobernadores de diferentes partidos”.

Ya sobre las comitivas, detalló, me parece que es un tema desde luego que es sujeto de análisis, de criticarlo y de escudriñar lo cual consideró válido y que ellos no lo van a atacar ni mucho menos a desconocer.

“¿Cuál es la diferencia que yo quisiera señalar? Que bueno, en este caso todo ha sido público, en este caso nos enteramos de que fue tal o cual persona porque todo mundo lo subió, o sea, los propios asistentes lo hicieron público y transparente, lo que ya de entrada rompe el sospechosismo de que se está haciendo algo malo y a nadie de los que fueron a este viaje lo encontraron saliendo de la tienda Prada lleno de bolsas, a nadie de estos que fueron lo cacharon diciendo que iba en el asiento de hasta atrás cuando iba en el de hasta delante, a nadie de los que fueron lo cacharon eh rentando hoteles de lujo (…) como ha sido el signo distintivo de la 4T, que todo lo hacen a escondidas, a oscuras y es un ciudadano y que por ahí los cacha porque de casualidad se los encontró. Entonces, me parece que eso también lo tenemos que a nosotros marcar que esta delegación que es totalmente susceptible de que se analice si fue propicio o no, que fuera tal o cual, válido, pero nadie lo hizo escondidas o en el anonimato”.

Enfatizó que los legisladores del PAN respaldaron al mandatario estatal y a su comitiva y celebraron que vaya acompañado de diversos secretarios porque es la manera en la cual pueden quedar enlazados los contactos y darles seguimiento a los temas, las reuniones diplomáticas y de cortesía son muy importantes, sin embargo, son más importante que poner responsables a que continúe la agenda que se pueda tener para poder traer inversiones y para mandar tranquilidad.

¿Por qué tan importante España?, cuestionó el diputado, porque para muchos trasnochados que siguen esperando una disculpa de hace varios cientos de años, los queretanos tienen que mandar la señal de que ese episodio está en el pasado, que ese episodio forma parte de la realidad y que Querétaro no tiene ningún problema con España, al contrario, quiere seguir hermanándose y seguir teniendo intercambios culturales, económicos y de todo tipo.