Presunto asaltante de tiendas OXXO es detenido en Zamora, Michoacán; también es acusado de homicidio

Presunto asaltante de tiendas OXXO es detenido en Zamora, Michoacán; también es acusado de homicidio
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 14:03:02
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zamora, Michoacán, 28 de agosto del 2025.- Como resultado de acciones operativas llevadas a cabo por efectivos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), y de la Defensa Nacional (Defensa), así como de la Fiscalía General del Estado (FGE), y la Policía Municipal, se logró la detención de un hombre presuntamente implicado en robo a tiendas de conveniencia OXXO, y con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio, en Zamora, Michoacán.

Sobre el particular se informó que durante el desarrollo de labores interinstitucionales de prevención y disuasión del delito en el Centro del municipio, los agentes de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano, la FGE y la Policía local, efectuaron el aseguramiento de la persona en mención, en portación de 17 envoltorios con sustancia granulosa, con las características propias de la metanfetamina. 

Al revisar sus datos, se pudo constatar que el ahora indiciado está presuntamente vinculado al robo de tiendas OXXO en Zamora y Jacona, y que además cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio. 

Por lo anterior, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente; mientras los elementos de los tres órdenes de gobierno mantienen tareas a favor del establecimiento del orden público en la demarcación.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan cuerpo de una mujer junto a la Autopista Siglo XXI, en La Huacana, Michoacán 
Balean a mujer en una “cachimba” de Tarímbaro, Michoacán, resultó herida 
Aseguran 530 kilos de estupefacientes con valor de 144 mdp en Tamaulipas; tenía como destino EEUU
SSPC emite recomendaciones de inclusión y seguridad digital en el marco del Día Nacional de las Personas Mayores
Más información de la categoria
Aseguran 530 kilos de estupefacientes con valor de 144 mdp en Tamaulipas; tenía como destino EEUU
Sigue desaparecido queretano en Jalisco; acudió a supuesta entrevista de trabajo y ya no volvió
Luis Cárdenas Palomino recibe sentencia de poco más de 5 años por tortura
EEUU ofrece millonaria recompensa por Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín Guzmán
Comentarios