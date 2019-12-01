Presunto asaltante de tiendas OXXO es detenido en Zamora, Michoacán; también es acusado de homicidio

Zamora, Michoacán, 28 de agosto del 2025.- Como resultado de acciones operativas llevadas a cabo por efectivos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), y de la Defensa Nacional (Defensa), así como de la Fiscalía General del Estado (FGE), y la Policía Municipal, se logró la detención de un hombre presuntamente implicado en robo a tiendas de conveniencia OXXO, y con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio, en Zamora, Michoacán.

Sobre el particular se informó que durante el desarrollo de labores interinstitucionales de prevención y disuasión del delito en el Centro del municipio, los agentes de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano, la FGE y la Policía local, efectuaron el aseguramiento de la persona en mención, en portación de 17 envoltorios con sustancia granulosa, con las características propias de la metanfetamina.

Al revisar sus datos, se pudo constatar que el ahora indiciado está presuntamente vinculado al robo de tiendas OXXO en Zamora y Jacona, y que además cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio.

Por lo anterior, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente; mientras los elementos de los tres órdenes de gobierno mantienen tareas a favor del establecimiento del orden público en la demarcación.