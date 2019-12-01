Presunta responsable del homicidio de su hijo de 13 años es aprehendida en Zitácuaro, Michoacán

Presunta responsable del homicidio de su hijo de 13 años es aprehendida en Zitácuaro, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Junio de 2026 a las 20:31:36
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Zitácuaro, Michoacán, a 26 de junio de 2026.- Sandra “N”, quien es señalada de su posible relación en la comisión del delito de homicidio en razón de parentesco o relación, cometido en agravio de su hijo de 13 años, fue aprehendida por la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, los hechos ocurrieron el pasado 17 de junio, al interior de un domicilio ubicado en la tenencia de San Felipe de los Alzati, municipio de Zitácuaro, donde se registró una agresión que derivó en la muerte del adolescente.

Derivado de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, se obtuvieron datos de prueba que permitieron solicitar ante el órgano jurisdiccional la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue obsequiada y cumplimentada.

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